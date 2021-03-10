يسعى النجم الأرجنتيني بانيغا المحترف في الفريق الشبابي للمساهمة في تحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث من أمام فريق الاتحاد في مواجهة الكلاسيكو الليلة على ملعب الشرائع ضمن مباريات الجولة (23) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيسهم الانتصار الشبابي في مواصلة انفراد الفريق الكروي بصدارة ترتيب فرق الدوري، وكان اللاعب بانيغا شارك في 3 مباريات أمام الاتحاد ولم ينجح في تحقيق الفوز بعد التعادل في لقاء الدور الأول 1/‏1 بدوري المحترفين، وتعادل 2/‏2 ذهابا وخسر إيابا 1/‏2 في دور نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية العربية.هذا ويتصدر اللاعب بانيغا صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص في الدوري برصيد 60 فرصة حتى الجولة 22، ويليه اللاعبان يوسف الجبلي من «الباطن»، وسعد بقير من «أبها» برصيد (50)، ومن ثم لاعب الاتفاق نعيم سليتي برصيد (44).