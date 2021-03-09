كشفت مصادر «عكاظ» آخر المستجدات داخل البيت الأهلاوي، إذ أفادت المصادر أنه لم يتقدم أي عضو ذهبي أو عادي بطلب عقد جمعية عمومية للنادي حتى اللحظة.

كما علمت «عكاظ» أن مجلس إدارة النادي الأهلي بدأ فعلياً في إجراء الترتيبات اللازمة لعقد جمعية عمومية بمبادرة خاصة من الإدارة ودون طلب الأعضاء، ولكن الجمعية العمومية التي تنوي الإدارة عقدها ستكون عادية وليست طارئة أو غير عادية، وبالتالي سيتم من خلالها فقط عرض بيان ميزانية النادي بعد مراجعتها وتدقيقها والمصادقة على تعيين مراقب الحسابات، دون أن يكون للجمعية العمومية أي أحقية في اتخاذ قرارات بشأن أي موضوع لم يدرجه مجلس الإدارة في جدول الجمعية.