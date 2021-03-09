حقق فريق جامعة حائل لكرة القدم بطولة كأس دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة القدم للفئة (أ)، بعد فوزه على فريق جامعة الملك فيصل 2 ـ 1، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل.وتوج رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني فريق جامعة حائل بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق جامعة الملك فيصل الميداليات الفضية.وثمن الدكتور البراهيم الجهود المبذولة في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية من خلال تنظيم الأنشطة واللقاءات الرياضية وتطويرها.