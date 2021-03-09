رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج نادي الشباب ضد نادي الفتح بعدم نظامية مشاركة اللاعب نواف مشاري محمد بووشل، حيث ثبت للجنة نظامية مشاركة اللاعب في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي ضوء ذلك قررت اللجنة قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية، ومصادرة رسوم الاحتجاج لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.كما رفضت اللجنة احتجاج ناديي نجران والطائي، ضد نادي الخليج بشأن إشراك اللاعب ماهر محمد شرومة داود، وحيث ثبت للجنة الموافقة على تسجيل اللاعب من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، قررت اللجنة قبول الاحتجاجين من الناحية الشكلية، ورفضهما من الناحية الموضوعية، ومصادرة رسوم الاحتجاجين لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، معتبرة القرارين قابلين للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.وألزمت اللجنة نادي العين بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تأخر نزول لاعبي الفريق إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني في مواجهتهم أمام ضمك، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة، كما تم تغريم محترف الفريق بارتولوميو جاسينتو كو يسانجا 15 ألفا بعد ثبوت مخالفة اللاعب للمادة (2-3) من لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية، بالسماح لأحد حاملي الكرات باقتناء القميص الخاص به، حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة. وأخيرا غرمت اللجنة اللاعب عبدالله بن سعيد الرشيدي، مبلغ 1000 ريال، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.