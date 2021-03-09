اتفق مدربا الاتحاد والشباب كاريلي وهيرنانديز على «السرية» خلال تحضيرات الفريقين في الأيام الماضية، بهدف تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا لمواجهة الكلاسيكو غدا (الأربعاء) على ملعب الشرائع، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى المدربان البرازيليان لقيادة العميد والليث لتحقيق الفوز في المباراة المهمة، التي ستسهم في دعم مشوار الفريقين في حال تحقيق أحدهما الانتصار وحصد النقاط الثلاث، وتعزيز فرصة المنافسة على تحقيق لقب الدوري.في الاتحاد حرص المدرب كاريلي على تكثيف العمل الفني ومعالجة السلبيات الموجودة في الفريق الكروي، واستقر على الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الكلاسيكو، ويسعى لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على الفريق الشبابي في الموسم الحالي، بعد أن نجح في إقصاء الشباب بالفوز إيابا (2/‏1) بعد التعادل ذهابا (2/‏2) في كأس محمد السادس للأندية العربية وتأهله للمباراة النهائية أمام الرجاء المغربي، وحاليا يطمح في تحقيق الفوز على الشباب بعد التعادل في لقاء الدور الأول (1/‏1).في الجانب الشبابي، طالب المدرب هيرنانديز اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية والتركيز خلال المناورات الكروية التي أجراها ضمن تحضيراته لمواجهة الكلاسيكو، إذ اعتمد النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء الاتحاد، ويتطلع المدرب هيرنانديز لتحقيق الانتصار وقيادة فريقه للانفراد بصدارة الدوري، من أجل المنافسة على حصد اللقب المحلي.