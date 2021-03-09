تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم (الثلاثاء) لمدينة حفر الباطن بعد أداء التدريبات مباشرة للدخول في المعسكر الخاص لمواجهة مستضيفه الباطن ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.إلى ذلك أدى الفريق تدريبه أمس (الإثنين) على ملعب النادي الرديف، وعمد المدير الفني يانييك فيريرا إلى إقامة حصة ترفيهية سعيًا للتهيئة الذهنية للاعبين، فيما خصصت الحصة الثانية للتدريبات التكتيكية، حيث ركز خلالها على تطبيق عدد من الجمل الفنية من خلال المناورة التي أقامها على منتصف مساحة الملعب.من جهة أخرى، أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعب عبدالله اليوسف للدخول في التمارين التأهيلية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.