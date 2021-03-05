خرج فريقا الاتفاق وضيفه النصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء بداية اتفاقية قوية نتج عنها هدف مبكر عن طريق وليد أزارو (د: 3)، ووقف القائم لرأسية محمد الكويكبي، وتحصل لاعب الاتفاق علي هزازي على بطاقة حمراء (د: 27)، لينشط النصر ويسيطر على مجريات اللقاء وتمكن من إحراز هدف التعادل عن طريق عبدالإله العمري (د: 58)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق التعادل الرابع له في الدوري ويصل للنقطة 31 ويحتل المركز السابع، ويحقق النصر التعادل السادس له ويصل للنقطة 30 وفي المركز الثامن.