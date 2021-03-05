اكتفى فريق العين بنقطة يتيمة من أمام ضيفه الفيصلي بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء تقدم فريق العين أولاً عن طريق امادو موتاري (د: 15)، ومن ثم عادل للفيصلي جيليرمي (د: 38)، وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي التعادل التاسع له في الدوري ويصل إلى النقطة 30 ويصعد للمركز السادس مؤقتاً، فيما حقق العين التعادل الرابع له في الدوري ويصل إلى النقطة 16 محتلاً المركز السادس عشر والأخير.