كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» وجود تدخلات شرفية نصراوية لإثناء الدكتور عبدالله الدخيل عن استقالته من منصب الرئيس التنفيذي في النصر. وكان حساب نادي النصر الرسمي أعلن قبول رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت استقالة الدكتور عبدالله الدخيّل الرئيس التنفيذي للنصر من منصبه وتعيين أحمد الغامدي مدير الاحتراف ورئيس التراخيص رئيساً تنفيذياً مكلفاً للنادي.من جانبه رد العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف على قرار مجلس الإدارة بتغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، قائلا: «بناء على ماتم من قرارات من قبل رئيس النصر وادعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي وبعد التنسيق مع الداعمين، فإنني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل».من جانبه، كشف مصدر خاص لـ«عكاظ» أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع مساء اليوم (الخميس) بين الدكتور صفوان السويكت، والدكتور عبدالله الدخيل، والعضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، ومندوب العضو الداعم؛ لمناقشة بعض الشؤون الخاصة بالنصر قبل أن تفاجئهم إدارة النصر بهذا القرار. وأضاف المصدر أن القرار اتخذ من إدارة النصر دون الرجوع إلى الأعضاء الداعمين، مشيراً إلى أن استقالة الدخيل هي إقالة وليست استقالة، حيث لم يتقدم بأي خطاب لإدارة النادي. وكشف المصدر تواصل عبدالعزيز بغلف مع العضو الداعم، الذي أكد له أنه لايعلم عن هذا القرار، موضحاً أن العضو الذهبي سيطلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل بعد أخذ الضوء الأخضر من وزارة الرياضة والعضو الداعم، إضافة إلى بعض أعضاء الشرف النصراويين الذين تم إبلاغهم بما حدث، مشيراً إلى أن كل الأمور سيتم كشفها للجمهور النصراوي خلال الفترة القادمة أثناء عقد الجمعية غير العادية.من جانبه، تواصلت «عكاظ» مع الدكتور صفوان السويكت، والدكتور عبدالله الدخيل.. إلا أنهما لم يستجيبا للاتصالات حتى إعداد هذا الخبر.