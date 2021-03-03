يستعد البطل السعودي يزيد محمد الراجحي لخوض غمار رالي باها الشرقية تويوتا الدولي 2021، الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات الـ FiA للراليات الصحراوية القصيرة «باها» على أرضه وبين جماهيره. وسيقام باها الشرقية الدولي الذي ينضم لجولات الكأس العالم للمرة الأولى في مدينة الدمام الصناعية (شرق المملكة العربية السعودية) في الفترة ما بين 4 و6 مارس الجاري. ويتضمن الرالي مرحلة استعراضية بمسافة 10 كيلومترات تقام الخميس ومرحلتين خاصتين يومي الجمعة والسبت وتبلغ مسافة المرحلة الخاصة الأولى 220 كيلومتراً بينما تبلغ مسافة المرحلة الخاصة الثانية 202 كيلومتر، وتتسم كل مرحلة بتضاريس مختلفة مليئة بالتحدي على الكثبان الرملية في الصحراء وعلى شاطئ البحر. ويسعى البطل السعودي الذي فاز مؤخراً بلقب باها دبي الدولي إلى الفوز في النسخة الأولى من باها الشرقية تويوتا الدولي واعتلاء عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للراليات الصحراوية القصيرة برفقة مساعده الايرلندي مايكل اور على متن مقاتلته اليابانية تويوتا هايلوكس من تحضير فريق اوفر درايف البلجيكي.ومن جهة أخرى، سوف يبدأ سفير رياضة المحركات السعودية من الشرقية رحلة الدفاع عن لقب بطل بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية التي فاز فيها عام 2019 والتي توقفت في العام الماضي نتيجة لتداعيات جائحة فايروس كورونا في العالم.وقد فاز الراجحي بلقب رالي الشرقية في 2019 ضمن البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية وفي عامي 2008 و2010 ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات.وقال يزيد الراجحي: «انا في اتم الاهبة والاستعداد لخوض غمار باها الشرقية الذي ينضم للمرة الأولى الى جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة باها، تغمرني السعادة البالغة لرؤية بلادي وهي تستضيف الجولات العالمية واحدة تلو الأخرى سواءً في الراليات او البطولات الأخرى»، واضاف: «أحب الشرقية وتضاريسها كما أحب أهلها وتسعدني العودة للمنافسة فيها، الشرقية قريبة من قلبي فقد سبق ان حققت الفوز بلقبها أكثر من مرة آخرها في 2019 على متن تويوتا هايلوكس مع مساعدي مايكل اور، وفي الواقع شهدنا منافسة شرسة في 2019 مع كارلوس ساينز وهذا ما سنفتقده هذا العام ولكنني متأكد من أننا سنكررها مرة أخرى في المستقبل»، موضحا أن طموحه تكرار الفوز والتصدر سواء على الصعيد الدولي او الوطني، لافتا إلى أن المنافسة لا تخلو من المفاجآت والصعاب وانه سوف يبذل كل ما بوسعه لتحقيق الفوز.