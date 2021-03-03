كشفت مصادر «عكاظ» أن النادي الأهلي مهدد بفرض عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال لم ينجح في إنهاء مشكلة مالية تخص محترفه السابق دجانيني تافاريس، إذ أفادت المصادر أن عقد دجانيني مع النادي الأهلي تضمن بنداً يخص مساهمة تضمانية لأحد الأندية التي سبق للاعب أن مثلها، وتمت مخاطبة الأهلي بضرورة تسديد المبلغ مطلع ديسمبر الماضي إلا أنه لم يتم سداد المبلغ وظلت المخاطبة مستمرة طوال الشهرين الماضيين دون جدوى قبل أن تتحول المطالبات إلى مبلغ واجب السداد وتُمنح الإدارة الأهلاوية مهلة شهر لسداده وهي المهلة التي ستنتهي بنهاية اليوم الأربعاء 3 مارس وفي حال لم يتم السداد سيتعرض النادي لعقوبات قد تصل إلى خصم 3 نقاط أو منع التسجيل.

يذكر أن المبلغ واجب السداد على النادي الأهلي يبلغ نحو (270 ألف دولار).