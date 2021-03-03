وثق أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه لحظة تلقيه لقاح فايروس كورونا، وفق التقرير الذي نشره موقع (RT) الإلكتروني، إذ نشر عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام» صورة أثناء تلقيه اللقاح، مؤكداً أن الوباء لم ينتهِ بعد، وقال بيليه وهو داخل أحد المراكز الطبية لتلقي اللقاح، «اليوم كان يوماً لا ينسى، لقد حصلت على اللقاح، الوباء لم ينتهِ بعد»، وأضاف: «يجب أن نحافظ على الانضباط للحفاظ على الأرواح حتى يأخذ الكثير من الناس اللقاح»، وتابع قائلاً: «يرجى الاستمرار في غسل اليدين والبقاء في المنزل إن أمكن. عندما تخرج من فضلك لا تنسَ كمامتك وحافظ على التباعد الاجتماعي». واختتم بيليه تدوينته قائلاً: «سوف يمر هذا الوباء إذا استطعنا التفكير في الآخرين ومساعدة بعضنا البعض».وكان أسطورة كرة القدم البرازيلية قد شارك متابعيه وجمهوره، بصورة له من ذكرياته لإحدى مبارياته التي خاضها ويظهر من خلالها وهو يحتضن زملاءه، ليثير تساؤلاً مع جمهوره حول أكثر الأشياء التي يفتقدونها بسبب فايروس كورونا.وكتب بيليه معلقاً على الصورة: «ما أكثر الأشياء التي تفتقدونها في فترة الوباء؟ أنا شخصياً أفتقد معانقة أصدقائي».