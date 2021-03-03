واصل فريق الهلال استعداداته الاعتيادية لمواجهة ضيفه فريق الرائد، التي ستقام ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات تكتيكية وفنية منوعة، وفرض المدرب تطبيقات تكتيكية تلتها مناورة فنية على جزء من الملعب. على صعيدٍ آخر، أوضحت الفحوصات التي أجراها كويلار تعرضه لتمدد بسيط في الرباط الجانبي، في حين اقترب الثنائي محمد كنو وصالح الشهري من العودة إلى الدخول في التدريبات الجماعية بعد الاقتراب من إنهاء فترة العلاج المعدة لهما في وقت سابق.وفي شأنٍ آخر، تواجدت لجنة الرقابة على المنشطات في تدريبات الفريق، إذ أجرت فحوصات على عدد من لاعبي الفريق.