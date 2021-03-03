أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مجموعة من العقوبات المالية تجاه فريقي النصر والهلال على ضوء لقائهما في الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.وقررت اللجنة معاقبة رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، لقيامه بالدخول إلى أرض الملعب، وفقاً لتقرير مراقب المباراة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي.كما عاقبت اللجنة اللاعب سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية عقب مواجهة النصر، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً لأحكام المادة «139» من اللائحة.كما قررت تغريم فريق الهلال 10 آلاف ريال لحصول 6 من لاعبيه على إنذارات أثناء مباراة النصر، وفقاً لتقرير حكم المباراة.وتلقى وليد عبدالله، حارس مرمى النصر، غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وفقاً لتقرير المراقب الصحي لمباراة الهلال.كما قررت لجنة الانضباط تغريم فريق النصر 22500 ريال نظراً لتأخره في النزول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من مباراة الهلال، طبقا لتقرير مراقب المباراة.