يدخل قائد فريق الاتحاد المحترف المغربي كريم الأحمدي نهاية الأسبوع القادم فترة الستة الأشهر التي يحق له من خلالها التوقيع مع أي ناد دون الرجوع لناديه الحالي. وأكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب من نادي الاتحاد، أن عقد قائد الفريق الكروي الأول كريم الأحمدي ساري المفعول حتى منتصف العام 2021، مبينا أن مسألة تجديد عقد اللاعب من عدمه ستتحدد مع نهاية الموسم الحالي.وأوضح المصدر ذاته، أن الإدارة الاتحادية والكابتن كريم الأحمدي لم يتطرقا للحديث عن تجديد العقد في الوقت الحالي، لمنح اللاعب مزيدا من التركيز والاستقرار الفني والنفسي لخوض ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، وعقب نهاية الموسم سوف يفتح ملفه.من جانب آخر، يضع المدرب كاريلي اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الوحدة بعد غد (الجمعة) على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد فيها النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيلعب بها المواجهة القادمة، ويطمح المدرب كاريلي لقيادة فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.