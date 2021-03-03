يعود النجم الهلالي هتان باهبري للمشاركة مع فريقه في مباراة الوحدة يوم الخميس 11 مارس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن مباريات الجولة 23 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب ميكالي عدم الاستعجال على عودة باهبري للمشاركة في المباريات، وخضوعه للمزيد من التدريبات اللياقية خلال الأسبوع الجاري.وكانت نتائج الأشعة الطبية التي أجراها باهبري أثبتت سلامته من إصابته بتمزق في العضلة الأمامية التي لحقت به عقب مباراة الفيصلي في ختام مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ويطمح باهبري في العودة للمشاركة في ما تبقى من مباريات الموسم الحالي مع الزعيم والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات ببطولتي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.