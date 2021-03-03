انتعش مدرب فريق الوحدة محمود الحديد بعودة لويس جستافو، وبوتيا، وحسين العيسى، ووليد باخشوين، وانسيلمو، للتدريبات الجماعية واكتمال صفوف الفريق قبل مواجهة الاتحاد يوم الجمعة القادم ضمن الجولة 22 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، إذ يسعى الفريق الوحداوي من خلال هذه المواجهة إلى تعويض خسارة الباطن الأخيرة وكسب نقاط اللقاء، فيما لا يزال المدافع الشاب نور الرشيدي يخضع لبرنامج علاجي مكثف يحتاج لـ3 أسابيع قبل تقرير عودته للتدريبات الجماعية.من جانبه، طالب المدرب محمود الحديد جميع اللاعبين بنسيان هزيمة الباطن والتفكير في المواجهات القادمة بشكل عام ومواجهة الاتحاد على وجه الخصوص، ووقف النزيف النقطي الذي يعاني منه الفريق أخيرا، وركز الحديد في تدريب أمس على رفع معنويات اللاعبين وتكثيف منطقة الوسط بمشاركة 3 محاور: انسيلمو، ووليد باخشوين، ومحمد القرني؛ للحد من قوة هجوم الاتحاد وإغلاق كافة المساحات.