قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إقامة مباراتي الاتحاد والوحدة بعد غد (الجمعة)، والشباب يوم الأربعاء القادم، ضمن الجولتين (22) و(23) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وإقامة مباراتي الأهلي أمام ضمك يوم السبت القادم، ضمن الجولة (22) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ومباراة النصر يوم الخميس 11 مارس الجاري، ضمن الجولة (23) على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع ناديي الاتحاد والأهلي، بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة الذي أفاد باستمرار إغلاق الملعب الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وكانت «عكاظ» انفردت بقرار نقل مباريات الاتحاد والأهلي إلى ملعبي الشرائع بمكة المكرمة، ورديف «الجوهرة» بجدة، في عددها يوم الخميس الماضي.كما أعلنت لجنة المسابقات تقديم مباراة الوحدة وأبها في الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتقام يوم الإثنين 15 مارس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة نظرا لارتباط نادي الوحدة بمباراة الملحق الآسيوي يوم الأربعاء 7 أبريل القادم في مسابقة دوري أبطال آسيا 2021.