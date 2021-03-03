اختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعبين إيفر بانيغا، وبافيتيمبي غوميز من (الشباب والهلال)، ضمن قائمة أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال فبراير الذي كان حافلاً بالمنافسة بين الفرق على المستوى المحلي، إذ تقوم فكرة هذه السلسلة على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، إضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.وتم اختيار لجائزة أفضل لاعب للشهر كل من إيفر بانيغا (الشباب السعودي)، بافيتيمبي غوميز (الهلال السعودي)، علي مبخوت (الجزيرة الإماراتي)، سانتي كازورلا (السد القطري)، محمد جاسم مرهون (الرفاع البحريني)، حمادي أحمد (القوة الجوية العراقي)، محمد مرمور (تشرين السوري)، خلدون الحلمان (شباب الخليل الفلسطيني)، علاء الدين دالي (العربي الكويتي)، ويمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار اللاعب الأفضل برأيهم، إذ يستمر التصويت لغاية يوم السبت 6 مارس.1- إيفر بانيغايحلق فريق الشباب في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه حامل اللقب فريق الهلال، بعد أن حقق نتائج لافتة الشهر الماضي وكان لمحترفه الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيغا دور بارز في صناعة وتسجيل الأهداف لفريقه، فضلاً عن الثقل الفني الذي يمثله وساهم في نتائج الفريق الإيجابية ليكون من أبرز اللاعبين خلال الشهر.2- غوميزرغم تذبذب نتائج فريقه الهلال في الآونة الأخيرة إلا أن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز يبقى علامة فارقة على المستوى الفردي بعد أن سجل فقط خلال الشهر الماضي (7) أهداف ليعتلي صدارة هدافي المسابقة عن جدارة برصيد (15) هدفاً، إذ يأمل بخطف اللقب هذا الموسم.3- علي مبخوتيبقى النجم الإماراتي علي مبخوت علامة فارقة في صفوف الجزيرة، فاللاعب سجل خلال الشهر الماضي (9) منها «هاتريك» مرتين ليساعد فريقه في الانفراد بصدارة الترتيب العام، وواصل مبخوت ذاته تربعه على المركز الأول برصيد (17) هدفاً ويشق طريقه بقوة ليكون أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف حيث يبتعد فقط بفارق هدفين عن الهداف التاريخي الدولي السابق فهد خميس الذي يملك 165 هدفاً.4- سانتي كازورلاخطوة واحدة تفصل السد عن التتويج بلقب الدوري القطري بعد أن قدم نتائج مميزة ساهم فيها بقوة صانع الألعاب الإسباني سانتي كازورلا الذي يعتبر العقل المدبر للفريق في متوسط الميدان، والذي كان خلف الكثير من الأهداف لفريقه الشهر الماضي أبرزها الهدف الحاسم الذي أحرزه في الوقت بدل الضائع في شباك العربي.5- محمد جاسمعلى طريقة الكبار؛ سجل النجم البحريني البارز محمد جاسم مرهون هدفين في شباك منافسه الرفاع الشرقي خلال مباراة الدور قبل النهائي لكأس الملك ليقود فريقه باقتدار نحو المشهد الختامي للحدث، كما سجل اللاعب هدفاً في مسابقة الدوري الشهر الماضي حيث يحتل «السماوي» صدارة الترتيب بفارق مريح عن أقرب منافسيه.6- حمادي أحمدجيّر حمادي أحمد نجم القوة الجوية (6) نقاط لفريقه بتسجيله أهداف الفوز في المواجهتين اللتين خاضهما الفريق في الدوري أمام الحدود والكهرباء مسجلاً 3 أهداف كأكثر العناصر تأثيراً الشهر الماضي في صفوف متصدر المسابقة والطامح لاسترداد اللقب الغائب عن خزائنه في آخر نسختين.7- محمد مرموريشتعل الصراع على صدارة الدوري السوري حيث يتقدم تشرين عن أقرب منافسيه فريق الجيش بفارق نقطتين، بعد أن برز لاعبه محمد مرمور الشهر الماضي مسجلاً (3) أهداف ساهمت بجلب العديد من النقاط المهمة لحامل اللقب.8- خلدون الحلمانزار اللاعب خلدون الحلمان شباك المنافسين خلال الشهر الماضي (4) مرات ليساهم بقوة في صدارة فريقه لترتيب الدوري الفلسطيني، كما تقدم إلى صدارة ترتيب الهدافين مناصفة مع شهاب قنبر لاعب جبل المكبر ولكل منهما (10) أهداف.9- علاء الدين داليسجل المحترف السوري في صفوف فريق العربي الكويتي علاء الدين دالي 3 أهداف الشهر الماضي كان أبرزها الثنائية في شباك فريق الشباب، كما سجل هدفاً في قمة مباريات المسابقة التي جمعت فريقه أمام القادسية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة.