توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد، نادي مضر بلقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021، للمرة الثانية له على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد فوزه على الخليج بنتيجة (27-22) في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما اليوم (الاثنين) على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.وشهدت الدقائق الخمس الأولى من اللقاء تقدم مضر بفارق 3 أهداف (5-2)، بعد ذلك بدأ الخليج في تقليص الفارق حتى وصل لنقطة التعادل (7-7) عند الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، واستمرت المباراة سجالاً بين الطرفين حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت عودة مضر للتقدم من جديد بفارق 3 أهداف (15-12) انتهى على إثرها الشوط الأول.واصل مضر تقدمه وتوسيع الفارق التهديفي في الشوط الثاني على الرغم من محاولات الخليج للعودة، حتى انتهت المباراة بفوز مضر (27-22)، وتم تتويجه بالكأس والميداليات الذهبية، وحصل الخليج على المركز الثاني والميداليات الفضية.ويعتبر اللقب الثالث تاريخياً لنادي مضر بالسجل الذهبي لأبطال بطولة الكأس، بعدما حققه الموسم الماضي (2019-2020)، إضافة لموسم (2013-2014)، والـ11 له على مستوى البطولات المحلية (3 بطولات دوري ممتاز، 5 بطولات نخبة، 3 بطولات كأس).