خرج فريق النصر بتعادل صعب أمام ضيفه أبها بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز هدفي النصر لاعبه البديل سامي النجعي (د: 61، 90+3)، فيما أحرز هدفي أبها مهاجمه كارلوس ستراندبيرج (د: 11، 74)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق النصر تعادله الخامس في الدوري ويصل للنقطة 29 وفي المركز السابع، فيما حقق أبها التعادل الرابع له في الدوري ليصل للنقطة 25 ويتراجع للمركز الرابع عشر خلف الرائد والفتح بفارق الأهداف، وأصبح من المهددين بالهبوط.