أبدع نجم الرائد عبدالله المقرن، في مباراة فريقه أمام العين التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتسجيله «هاتريك» أهدى فريقه 3 نقاط مهمة له في هذا التوقيت. يذكر أن اللاعب لم يأخذ فرصته الكاملة في كثير من مباريات فريقه، رغم بصمته الواضحة في المباريات التي شارك فيها.وكانت جماهير «أحمر بريدة» طالبت المدرب هاسيك بالزج به أساسياً مع الفريق نظير ما يملكه من مستوى فني كبير يخدم الفريق. وأطلقت الجماهير الريداوية على المقرن لقب «الأنيق» نظير هدوئه وأناقته بتسجيل الأهداف بشكل مميز دون فلسفة.