عاد الهلال لنغمة الانتصارات بعد فوزه القوي على مضيفه الفتح بنتيجة 5/2 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت أهداف الهلال الخمسة عن طريق اندريه كاريلو (د:23)، بافيتيمبي قوميز (د:26)، لوسيانو فيتو (د:40)، واختتم سالم الدوسري الأهداف بإحرازه هدفين (د:72، 84)، فيما جاء هدفا الفتح عن طريق عمار الدحيم (د:66)، كريستيان كويفا من ركلة جزاء (د:81)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ11 ويصل للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني، فيما تلقى الفتح خسارته العاشرة وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ12.