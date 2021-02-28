قلب الاتحاد تأخره بهدف أمام مضيفه القادسية للفوز بنتيجة 4/1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتألق مهاجم الاتحاد ألكسندر بيريوفيتش بإحرازه هاتريك (د:43، 69، 82) رغم إضاعته ركلة جزاء (د:54)، كما أحرز زميله زياد الصحفي هدفاً برأسية (د:65)، فيما جاء هدف القادسية الوحيد عن طريق كاروليس أندريا (د:31). وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد انتصاره التاسع ويصل للنقطة 35 متقدماً للمركز الثالث بأفضلية فارق الأهداف عن جاره الأهلي الذي تراجع للرابع، فيما تلقى القادسية الخسارة السادسة له في الدوري وتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثامن.