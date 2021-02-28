تجاوز الرائد ضيفه العين برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وساهم مهاجم الرائد عبدالله المقرن في فوز فريقه بتحقيقه هاتريك (د:16، 53، 62)، وأضاف زميله روني فرنانديز الهدف الرابع من ركلة جزاء (د:82)، وبهذه النتيجة حقق الرائد فوزه السابع ليصل للنقطة 25 في المركز الـ12، فيما تلقى العين الخسارة الـ14 ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ16 (الأخير).