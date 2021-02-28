كشف لـ «عكاظ» رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، أن مشروع القدية ستكون فيه مدينة عالمية كاملة لرياضة السيارات والدراجات النارية، وقال :«سيتم إنشاء أكاديميات ومدارس للتعليم وحلبات متنوعة لكارتيج ورالي كروس وحلبة مخصصة لفورمولا1 مصنفة من الاتحاد الدولي للسيارات ستكون من أفضل وأفخم حلبات العالم»، وأضاف: «تعد استضافة المملكة لبطولة العالم «فورمولا إي»، مثالاً آخر على التطوّر الكبير الذي شهدته المملكة في الأعوام القليلة الماضية، في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، بدعم كبير ومباشر من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وما تشهده النسخة الحالية من السباق من إقامة المنافسات ليلاً لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية، لهو خير دليل على قدرات المملكة العالية وحضورها القوي دولياً»، وواصل الفيصل: «الرياضة تلعب دوراً كبيراً في تطوّر المجتمعات، خصوصاً في المملكة العربية السعودية والفورمولا إي عام 2018 كان الحدث الرياضي العالمي الثاني الذي تستضيفه المملكة بعد المصارعة الحرّة WWE، كما كان الحدث الرياضي العالميّ الأوّل في سباقات السيارات الذي تستضيفه المملكة».يذكر أن الموسم السابع من بطولة العالم لسباقات «فورمولا إي»، والذي اختتم أمس في الدرعية، يضم (14) جولة في مختلف مدن العالم عبر القارات الخمس، وكان البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، بطل العالم الحالي، هو أوّل من حقّق لقب سباق الدرعية في موسم 2018 - 2019، وتبعه البريطانيان سام بيرد وآلكسندر سيمز، اللذان حققا لقبي سباق الدرعية في الجولتين اللتين أقيمتا في موسم 2019 - 2020، كجزء من فعاليات موسم الدرعية.