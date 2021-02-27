قلب الفيصلي تأخره أمام ضيفه الأهلي إلى فوز صعب وقاتل بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم الأهلي أولاً عن طريق سلطان مندش (د:49)، بعد أن أضاع عمر السومة ركلة جزاء تصدى لها ببراعة مصطفى ملائكة، وفي الدقائق الـ10 الأخيرة من عمر اللقاء، أحرز الفيصلي هدفين عن طريق جوليو تفاريس من ركلة جزاء (د:83)، ومحمد الصيعري (د:90+2)، وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي فوزه السابع ليصل للنقطة 29 ويحتل المركز الثامن، فيما تلقى الأهلي الخسارة السادسة ليتجمد رصيده عند النقطة 35 في المركز الثالث.