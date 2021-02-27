تغلب التعاون على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت الأهداف الثلاثة للتعاون عن طريق كاكو (د:26)، سميحان النابت (د:46)، ليندر تاوامبا (د:90+4)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 31، في المركز الخامس، متفوقاً على مضيفه الاتفاق الذي تلقى الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 30 نقطة ليتراجع للمركز السادس.