رغم الظروف التي يمر بها فريق الباطن إلا أنه تفوق على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن في افتتاحية لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت أهداف الباطن الثلاثة عن طريق عبدالمجيد عبيد (د: 38)، فابيو ابرو (هدفان 58، 84)، وبهذه النتيجة يحقق الباطن فوزه السابع في الدوري ليصل للنقطة 27 ويحتل المركز التاسع متقدماً على الوحدة الذي تلقى الخسارة العاشرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 27 نقطة وفي المركز العاشر.