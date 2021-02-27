يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضة في المحالة، عند الساعة 4:10 من مساء غد (الأحد) مباراة كرة القدم بين الشباب وضمك ضمن الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيدخل الشباب اللقاء متربعاً في المركز الأول برصيد 41 نقطة، بينما ضمك في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة، فهل سيحقق الشباب فوزاً مستحقاً أم سنشاهد مفاجأة ضمكاوية؟ اللقاء سيكون سهلاً نوعاً ما للشباب نتيجة ما يحمله الفريق من روح عالية، ومستويات فنية مميزة، أهلت الفريق وبكل جدارة لأن يصعد وبكل ثقة إلى المركز الأول، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني الهلال، بينما سيكون صعباً لضمك في ظل المستويات الفنية المتواضعة، بناءً على النتائج غير المرضية والمستمرة التي أحبطت جماهيره، وخصوصاً أن الفريق ربّما سيكون مهددا بالهبوط لأندية الدرجة الأولى إذا بقي على هذا المستوى، حيث لم يتقدم خلال الجولات الـ20 الماضية إلى مراكز متقدمة في سلم الدوري، واستقر في مؤخرة الترتيب.‫أُرسلت من الـ iPhone