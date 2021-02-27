تنطلق مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات، إذ يستضيف الباطن (المركز 12) نظيره الوحدة ( تاسع الدوري) عند الساعة 3:50م، فيما يلتقي الاتفاق (خامس الدوري) ضيفه التعاون (سابع الدوري) عند الساعة 6:15م، وتختتم اللقاءات بمواجهة منتظرة تجمع الفيصلي (عاشر الدوري) بفريق الأهلي (ثالث الدوري) عند الساعة 8:30م.الباطن يستضيف الوحدةعلى ملعبه بحفر الباطن، يخوض فريق الباطن لقاء صعباً أمام ضيفه الوحدة، إذ يسعى صاحب الأرض لمواصلة نتائجه الإيجابية إذ لم يذق طعم الخسارة في آخر 3 جولات ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 29 وعليه 32 هدفاً، فيما يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء سعياً للعودة لطريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية ليحتل المركز التاسع برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و3 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه 33 هدفاً.الاتفاق يخشى التعاونوعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق الاتفاق لقاءه أمام ضيفه التعاون بحثاً عن عودة قوية لمراكز المقدمة إذ يحتل المركز الخامس برصيد 30 نقطة حصدها من 9 انتصارات و3 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 34 وعليه 32 هدفاً، فيما يدخل فريق التعاون هذا اللقاء بعد أن تمكن من إيقاف مسلسل الخسائر ليحصد 3 نقاط مهمة ويصل للمركز السابع برصيد 28 نقطة حصدها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 21 وعليه 17 هدفاً.الأهلي في اختبار الفيصليوعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، ينتظر فريق الفيصلي لقاء مهماً أمام ضيفه الأهلي إذ يدخل صاحب الأرض هذا اللقاء بعد تحقيقه نتائج إيجابية في أخر 5 جولات قفزت به للمركز العاشر برصيد 26 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها خسائر و8 تعادلات وله من الأهداف 27 وعليه 26 هدفاً، أما فريق الأهلي فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن قدم مستويات متذبذبة في آخر 3 جولات لم يذق فيها طعم الفوز ويسعى من خلال لقاء الليلة لحصد النقاط الثلاث والعودة لمستواه المعهود إذ يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة حصدها من 10 انتصارات و5 تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 32 وعليه 30 هدفاً.