يتوج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين غدا السبت فريق الهلال بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة لهذا الموسم، عقب اللقاء الذي يجمعه بنظيره الأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة، ويقوده تحكيميا عبداللطيف العتيق حكم أول، وعبدالرحمن الدوسري حكم ثان، ومشعل الخضري« مسجلاً»، وسيتوج الهلال بالكأس والميدالية الذهبية بعد أن حسم اللقب في الجولة الماضية بـ62 نقطة بدون أي خسارة، وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 58 نقطة، والاتحاد ثالثا، فيما تأكد هبوط كل من الموج والسلام إلى مصاف دوري الدرجة الاولى.من جانبه أكد قائد فريق الهلال أحمد البخيت، أن فريقه جاهز لمواجهة شقيقه الأهلي، وأنهم جاهزون للمباراة وتتويج موسمهم بدون أي خسارة وقال: «ندرك قوة وصعوبة المباراة وفريق الأهلي يملك الإمكانات والعناصر ولديه لاعبون على مستوى عال ولكن حسمنا للقب قبل تلك المباراة سيكون لنا حافزا كبيرا لتحقيق الفوز ونبارك للجماهير الهلاليية تحقيق اللقب ونعدهم بحصد جميع بطولات هذا الموسم»، فيما قال لاعب الأهلي ماجد الجهني، إن مواجهتهم أمام الهلال مهمة بالنسبة لهم ويسعون لتحقيق الفوز وتعويض خسارة للقب.