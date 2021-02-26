وجه لاعب الهلال سابقاً صالح النعيمة رسالة للاعبي الفريق الهلالي بعد انتقاد الجمهور لاعبي الفريق إثر النتائج السيئة في المباريات الماضية قائلاً: الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين وعتبهم عتب محبة،‏ وأضاف: «إخواني اللاعبين ثقتي بكم كبيرة وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي اعتدتم عليها وفقكم الله». وطالب النعيمة الجمهور الهلالي قائلاً: ‏جمهور الهلال العزيز.. الهلال بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح، أبطالنا اللاعبون أسعدونا كثيراً وحان الوقوف معهم، في رسالة إلى دعم اللاعبين في الوقت الحالي من أجل العودة إلى مستواهم المعروف.ميدانيا واصل الفريق تحضيراته الاستعدادية للقاء الفريق القادم أمام الفتح ضمن الجولة الـ(21) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لللمحترفين والذي سوف تقام يوم الأحد في الأحساء، حيث استهلها المدرب بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقت تدريبات فنية منوعة، تلاها بتقسيمة ركز على من خلالها على تطبيق جمل منوعة، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات، في حين واصل الثلاثي «صالح الشهري، وهتان باهبري، ومحمد كنو» برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقاً، من جانبٍ آخر تغادر البعثة الهلالية مساء الغد إلى الأحساء بعد نهاية التدريبات الرئيسية للفريق.