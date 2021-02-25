بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، والرئيس التنفيذي لفورمولا إي جيمي ريغل، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CBX المسوّقة لسباق فورمولا إي الدرعية 2021 كارلو بوتاجي، عقدت اللجنة المنظمة للسباق مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا «عن بعد»، تحدّث خلاله الحاضرون عن آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالسباق والحلبة والفرق والسائقين، إضافة إلى الحديث عن الإجراءات التي تم اتخاذها للالتزام بكافة التدابير الوقائية الرسمية الخاصة بجائحة كورونا. وقامت نيكي شيلدز بإدارة المؤتمر، وهي مقدّمة برامج معروفة في عالم الفورمولا إي، خصوصًا لخبرتها في مجال السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل.وتستعد المملكة لاستضافة سباق «فورمولا إي» على حلبة الدرعية يومي (26-27) فبراير الجاري، بتنظيم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إذ سيُقام السباق الافتتاحي للموسم السابع من بطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي» تحت الأضواء الليلية لأول مرة في تاريخها، حيث تم تجهيز حلبة الدرعية بتقنية الـ«LED»، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.وخلال المؤتمر، تحدّث رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل عن أهمية الفورمولا إي في رحلة التطوّر الذي شهدته المملكة في الأعوام الماضية منذ انعقاد أوّل سباق للفورمولا إي عام 2018، وقال الفيصل: «الرياضة تلعب دورًا كبيرًا في تطوّر المجتمعات، خصوصًا في المملكة العربية السعودية. الفورمولا إي عام 2018 كان الحدث الرياضي العالمي الثاني الذي تستضيفه المملكة بعد المصارعة الحرّة WWE، كما كان الحدث الرياضي العالميّ الأوّل في سباقات السيارات الذي تستضيفه المملكة».وأضاف: «الجمهور السعودي كان يشاهد الفورمولا إي والسباقات الأخرى على الشاشات، واليوم وبفضل الدعم اللامحدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نجحنا في جلب هذه الرياضات إلى المملكة ليستمتع الشعب السعودي بتجربة الحضور والتشجيع وليتمكّن أيضًا السياح من مختلف دول العالم من زيارة المملكة والمشاركة معنا بالاحتفال في هذه الأحداث والاستمتاع بما تقدّمه دولتنا الحبيبة».بدوره، قال الرئيس التنفيذي لفورمولا إي جيمي ريغل: «نحن متحمسون جدًا للعودة للسباقات، وأوّد أن أشكر المملكة العربية السعودية على الاستضافة والدعم، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وفرق العمل على جهودهم لتنظيم هذا السباق الرائع. التحدّي هذا العام كان حول قدرتنا على رفع سقف التوقعات، وهذا ما حدث بالفعل، والفضل بذلك يعود إلى الشراكة الرائعة بين جميع الأطراف».وأضاف: «من المعروف أن فورمولا إي لها تركيز كبير على الاستدامة وهذا أمر مهم جدًا لنا، ولهذا أمضينا العام الماضي بأكمله نخطًط للقيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة عبر تحديد أفضل التقنيات وأفضل مصادر الطاقة المتجدّدة والمستدامة لنضيء الحلبة. وعلى الرغم من الأخبار الإيجابيّة التي تحملها اللقاحات، لا زال الوضع الحالي مليئا بالتحديات والمخاطر على الصحة، لهذا يجب أن نتحلّى بالمسؤولية القصوى وبالاحترام الكامل للمناخ الحالي الذي نسابق فيه وهذا يتصدّر أولوياتنا. نحن محظوظون للتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظيم حدث مدروس بعناية من ناحية السلامة ولكنه أيضًا يمتاز بالروعة تحت الأضواء».يذكر أن الموسم السابع من البطولة سينطلق بجولتين من محافظة الدرعية في السعودية في 26 و27 فبراير 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية. ويضم الموسم السابع 14 جولة في مختلف مدن العالم عبر القارات الخمس، تشهد مشاركة 12 فريقًا و24 سائقًا. وكان البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، بطل العالم الحالي، هو أوّل من حقّق لقب سباق الدرعية في موسم 2018 – 2019 وتبعه البريطانيان سام بيرد وآلكسندر سيمز، اللذان حققا لقبي سباق الدرعية في الجولتين اللتين أقيمتا في موسم 2019 – 2020 كجزء من فعاليات موسم الدرعية.