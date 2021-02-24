تعرض نجم خط الوسط بالفريق الكروي الأول بنادي الشباب جمال باجندوح لالتواء في مفصل القدم بعد مشاركته في لقاء فريقه أخيرا أمام الأهلي ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي انتهى بفوز الشباب بثلاثة أهداف نظيفة.ومن المتوقع أن يغيب باجندوح عن المشاركة مع فريقه لمدة ثلاثة أسابيع، إذ سيخضع اللاعب بعد إنهاء برنامجه العلاجي إلى برنامج تأهيلي تمهيداً لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، وبذلك تأكد غيابه عن مواجهات الفريق العاصمي خلال الـ3 جولات القادمة دورياً.من جانب آخر، عاود الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، تدريباته بقيادة مدربه كارلوس هيرنانديز، الذي قسم الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في المباراة الأخيرة، إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد بقيادة مدرب اللياقة أحمد ترفاس، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) مناورة أمام فريق درجة الشباب.