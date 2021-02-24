أعاد فريق النصر ضيفه وجاره الهلال لدوامة الخسائر بعد أن انتصر عليه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض في ختام لقاءات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف النصر عن طريق محترفه غونزالو مارتينيز (د: 21). وشهد اللقاء ظهور البطاقات الصفراء 11 مرة، إذ تحصل لاعبو الهلال على 6 بطاقات، فيما حصل لاعبو النصر على 5 بطاقات. وجاءت 4 بطاقات صفراء بسبب مشادات كلامية بين نورالدين إمرابط وغوستافو كويلار، وكذلك بين بافيتيمبي غوميز وبيتروس، كما حصل إداري الهلال سعود كريري على بطاقة حمراء.وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 28 محتلاً المركز الثامن، فيما تلقى الهلال خسارته الرابعة ويبقى رصيده عند 36 نقطة محتفظاً بوصافة الدوري.الاتفاق يقلبها على الفتحقلب الاتفاق تأخره أمام مضيفه الفتح إلى فوز بنتيجة 3/‏‏‏2 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، شهد اللقاء تقدم الفتح أولاً بهدف لاعبه توفيق بوحيمد (د:36)، وعادل للاتفاق وليد أزارو (د:47)، وتقدم الفتح مجدداً عن طريق ميتشيل تي فريدي من ركلة جزاء (د:62)، ليعود الاتفاق ويحرز هدفين عن طريق محمد الكويكبي (د:67)، نعيم سليتي (د:79)، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق 3/‏‏‏2.وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه التاسع ويصل للنقطة 30 محتلاً المركز الخامس، فيما تلقى الفتح خسارته التاسعة وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر.ضمك والعين حبايباكتفى فريقا العين وضمك بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، وجاء هدف العين عن طريق حسن الحربي (د: 46)، وعادل لضمك منصور حمزي (د: 77)، وبهذه النتيجة يصل ضمك للنقطة 17 وفي المركز الخامس عشر فيما وصل العين للنقطة 15 وفي المركز السادس عشر.الباطن يحرج القادسيةخرج فريق الباطن بتعادل ثمين مع ضيفه القادسية بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، وشهد اللقاء تقدم القادسية أولاً عن طريق ستانلي اوهاويتشي (د: 17)، ومن ثم أحرز الباطن هدفين عن طريق فابيو ابرو (د: 45+2)، وصالح آل عباس (د: 73)، ومن ثم عادل للقادسية كاروليس اندريا (د: 75)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة يصل القادسية للنقطة 29 وفي المركز الخامس، فيما وصل الباطن للنقطة 24 وفي المركز الحادي عشر.