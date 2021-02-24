انتصر الفيصلي على مضيفه الاتحاد 3/1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وشهد اللقاء تقدم الاتحاد أولاً عن طريق لاعبه رومارينهو (د:28)، إلا أن الفيصلي قلب النتيجة في الشوط الثاني بإحرازه 3 أهداف عن طريق حمد آل منصور هدفاً عكسياً في مرمى فريقه (د:73)، جوليو تفاريس (د:82)، ألكسندر ميركل (د:90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي 3/1.وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي فوزه السادس ليصل للنقطة 26 محتلاً المركز العاشر، فيما تلقى الاتحاد خسارته الرابعة ويتجمد رصيده عند النقطة 32 في المركز الرابع.