أفادت مصادر قضائية بأن مكتب المدعي العام الأرجنتيني سيدعو لجنة طبية للاجتماع في 8 مارس للبت إن كان أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا قد تلقى العلاج المناسب قبل وفاته، وسيتم استدعاء 9 خبراء بينهم الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة مارادونا، كما دعا المدعي العام في سان إيسيدرو، إحدى ضواحي العاصمة بوينوس آيرس، شاهدين آخرين للمثول أمام المحققين، وهما منسق التمريض والطبيب الذي كان مكلفا بتنسيق الرعاية المنزلية لمارادونا خلال الأيام التي سبقت وفاته. ويخضع منذ فترة، خمسة أشخاص آخرين بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف، للتحقيق بشبهة القتل غير العمد، وستمثل 2 من بنات مارادونا، وهما جيانا (31 عاما) وجانا (24 عاما)، أمام النيابة العامة الخميس لاتهامها لوكي بالمسؤولية عن تدهور صحة والدهما الأسطورة.وتوفي مارادونا بنوبة قلبية في 25 نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 60 عاما بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ بسبب جلطة دموية، ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان هناك إهمال أم لا في الرعاية الصحية التي تلقاها الأسطورة قبل وفاته.