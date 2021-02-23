قلب الاتفاق تأخره أمام مضيفه الفتح إلى فوز بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم الفتح أولاً بهدف لاعبه توفيق بوحيمد (د:36)، وعادل للاتفاق وليد أزارو (د:47)، وتقدم الفتح مجدداً عن طريق ميتشيل تي فريدي من ركلة جزاء (د:62)، ليعود الاتفاق ويحرز هدفين عن طريق محمد الكويكبي (د:67)، نعيم سليتي (د:79)، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق 3/2.وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه التاسع ويصل للنقطة 30 محتلاً المركز الخامس، فيما تلقى الفتح خسارته التاسعة وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر.