اكتفى فريقا العين وضمك بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن لقاءات الجولة 20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف العين عن طريق حسن الحربي (د: 46)، وعادل لضمك منصور حمزي (د: 77)، وبهذه النتيجة يصل ضمك للنقطة 17 وفي المركز الخامس عشر فيما وصل العين للنقطة 15 وفي المركز السادس عشر.