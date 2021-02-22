أصدرت الجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الاثنين) بيانا بخصوص الاستفسارات الإعلامية التي وردت إلى إدارة الإعلام باتحاد القدم حول القضية المنظورة لدى اللجنة المتعلقة بالأحداث المصاحبة لمباراة فريقي النصر والشباب ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت بتاريخ 13 فبراير 2021.

وقالت اللجنة في بيانها: تود لجنة الانضباط والأخلاق التأكيد على سرية المعلومات حول القضايا المنظورة وعدم الحديث عن تفاصيلها كإجراء قانوني. وتؤكد اللجنة أنها شرعت بطلب الإفادات حضوريًا وكتابيًا لعدد من الأطراف المرتبطة بالأحداث المصاحبة لتلك المباراة، وما زالت الإفادات تَرِد للجنة من الأطراف المعنية بتلك الأحداث، إضافة إلى تلقيها أمس الأحد عددًا من الشكاوى الإضافية من بعض الأطراف وهي تحت التدقيق والمراجعة.

وأضاف البيان: تفيد اللجنة بأنها تقوم حاليًا بدراسة ومراجعة كافة الوثائق والإفادات التي وصلت؛ حرصًا منها على سلامة كافة إجراءاتها القانونية ومنح كافة الأطراف حق الرد والتوضيح حسب الأنظمة واللوائح.

وأوضحت اللجنة أنه حال انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية ستعقد اجتماعها لاتخاذ القرارات المناسبة حسب لائحة الانضباط والأخلاق، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تلك القرارات خلال الأيام القادمة، بعد اكتمال كافة الإفادات من كل الأطراف سعيًا لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة.