بعد النجاح الكبير الذي حققه سباق السعودية للفروسية تستعد المملكة لاستضافة حدث رياضي آخر كبير ممثلًا بسباقات «فورمولا إي» في يومي 26 و27 فبراير الجاري، على حلبة الدرعية، للعام الثالث على التوالي، والذي سيشهد إقامة منافساته «ليلاً» من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه، إذ تشهد منافسات النسخة الحالية من السباق على حلبة الدرعية والذي تنظمة وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقاً من أبرز نجوم اللعبة، يطمحون لتحقيق نتائج مميزة من خلال تنافس محموم منتظر في مناطق الدرعية التاريخية.- دي غراسيأكدت «أودي سبورت آبت شيفلر» الألمانية أن بطل سباق «فورمولا إي» للعام 2016- 2017 الألماني دي غراسي ورنيه سيقود فريقهم في النسخة السابعة التي تحتضن المملكة إحدى مراحلها، حيث كان قد أكمل 69 سباقاً وحصل على 796 نقطة و32 رحلة على المنصة تضمنت فوزه بالسباق (10) مرات خلال تاريخ مشاركاته السابقة، التي امتدت لستة مواسم.- جايك وماكسيملياناختارت بي أم دبليو أندريتي موتورسبورت السائق المبتدئ جايك دنيس ليكون شريكاً لماكسيميليان غانثر في النسخة السابعة من السباق، بعد أن أظهرا تناغماً كبيراً في جلسات الاختيار، ولفت دينيس الأنظار في عالم رياضة السيارات حين حقق أفضل نتيجة لـ «أستون مارتن» في بطولة DTM عام 2019. أمّا غانثر أصبح أصغر فائز بسباق فورمولا بمشاركته الثالثة فقط عندما رفع اللقب بمدينة سانتياغو التشيلية.- بطل اليابانأعلنت شركة إينفيجين فيرجين ريسينغ البريطانية أن نيك كاسيدي، سيدخل منافسات الموسم السابع إلى جانب روبن فراينز، وكان كاسيدي قد توج ببطولة التاج الثلاثي لرياضة السيارات في بلاده، بعمر 25 عاماً فقط. ويعتبر واحداً من أكثر المواهب الواعدة في رياضة السيارات، حيث حاز على لقب «سوبر جي تي» الياباني وفورمولا 3 وسوبر فورمولا، بينما يستعد روبن فراينز لموسمه الثالث مع إينفيجين فيرجين ريسينغ، حيث كان قد أنهى الموسم السادس على أعلى مستوى في برلين بأربع جولات في الصدارة (Super Pole).- كامارا ومولراعتمد فريق دراغون بينسكه أوتوسبورت الأمريكية على الثنائي سيرجيو كامارا ونيكو مولر في منافسات المرحلة القادمة من السباق الذي تحتضنه الدرعية، ويوجد البرازيلي سيرجيو سيت كامارا المعروف بقيادة سيارات السباق ذات المقعد الواحد مع الفريق في الموسم الجاري 2020/21، بعد أداء مثير للإعجاب في اختبار مراكش للمبتدئين وبعد قيادته البديلة في نهاية السباقات الستة في برلين، أما نيكو مولر، فقد قام بأول قيادة بدوام كامل في سلسلة سباقات الشوارع الكهربائية بالكامل في موسم 2019/20، حيث يستمر السويسري مع دراغون بينسكه أوتوسبورت للمشاركة الأولى بالاسم الجديد.- الخبير فيليكسبعد فوزه بلقب السائقين والفرق في نهاية الموسم السادس الرائع، يتطلّع فريق «دي أس تشيتاه» إلى إثبات قوته مجدداً في فورمولا إي بالنسخة الحالية، ويأتي ذلك مع عودة البطل أنطونيو فيليكس دا كوستا إلى جانب البطل المزدوج جان- إيريك فيرجن، ويعتبر البطل أنطونيو فيليكس دا كوستا واحداً من أكثر سائقي فورمولا إي خبرة، لا سيما أنه أكمل ستة مواسم من سيارات السباقات ذات المقعد الواحد الكهربائية بالكامل، وعلى الرغم من أنه لم يصعد على منصة التتويج منذ فوزه الأوّل في بوينس آيرس في موسم 2014/15، إلّا أنه فاز في الجولة الافتتاحية لموسم 2018/19 التي احتضنتها المملكة، وأما جان إيريك فيرجن فكان قد صنع التاريخ بعد أن أصبح أول بطل متتال في فورمولا إي، حيث حاز على اللقب في 2017/18 و2018/19.- التوقيع مع سيمزأكد فريق ماهيندرا راسينغ التوقيع مع ألكسندر سيمز لهذا الموسم، وذلك بعد أن كان قد أعلن مغادرة جيروم دامبروسيو، وكان البريطاني البالغ من العمر 32 عاماً قد تواجد في سباقات فورمولا إي منذ عام 2014، حيث بدأ كسائق اختبار واحتياطي، ليحصل بعدها على مقعد سباق للموسم الخامس مع بي أم دبليو أندريتي موتورسبورت، أما أبرز ما حققه في الموسم السادس، فكان في فورمولا إي الدرعية 2019، مع تسجيله ثنائية مميزة (المركز الأول وفوزه الأول في فورمولا إي بالجولة الثانية من السباق)، زميله الجديد ألكس لين البالغ من العمر 27 عاماً، فقد عاد إلى منافسات الفورمولا إي في النصف الثاني من موسم 2019/20 في برلين، حيث شغل المقعد الشاغر في ماهيندرا ريسينغ، وأذهل السائق البريطاني الجميع بسرعته ونقاطه، كما أنه يتمتّع بخبرة كبيرة في فورمولا إي ، مع إحرازه أفضل نتيجة له ​​بالمركز الخامس في حلبة مطار تمبلهوف في وقت سابق من هذا العام.- الثنائي ستوفيل ودي فريزتتواجد مرسيدس-بنز إي كيو في منافسات السباق على حلبة الدرعية بفريق لم تتغير ملامحه، حيث يتعاون ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز مجدداً لإحراز السهم الفضي 02، وكلا السائقين سبق أن صعدا إلى منصة التتويج في الموسم الافتتاحي في الدرعية، حيث تفوّقا على باقي الفرق في الجولة 11، قبل أن يحققا المركز الثالث في الترتيب العام من النسخة الماضية، السائق المعروف فاندورن، سيشارك في منافسات السباق للمرة الثالثة، متسلحاً بـ 24 جائزة في بطولة السيارات الكهربائية، فضلاً عن فوزه في نهائي برلين، بالإضافة إلى إحرازه موقعين من Julius Baer Pole، أما دي فريز فقد ظهر للمرّة الأولى في الموسم السادس، ودخل «فورمولا إي» إي كبطل في (فورمولا 2)، منهياً العام كأفضل لاعب مبتدئ في المركز الـ11، أما صعوده الأول على منصة التتويج فقد جاء في الجولة 11 من النسخة الماضية.- توم بلونكفيست في فريقهاأكدت شركة نيو 33 أن توم بلونكفيست سينضم إلى أوليفر تيرفي في بطولة العالم 2020/21، وكان الحضور الأول لتوم في موسم 2014/15 في لندن، ومنذ ذلك الحين أصبح عضواً دائماً في تشكيلة فريق نيو 33 لفورمولا إي. ويعود في موسم 2020/21 ليتطلّع إلى قيادة سيارة من «نيو» التي تحتوي على مجموعة نقل حركة جديدة تماماً، وكان توم بلونكفيست قد شارك في سباقات (جاغوار ريسينغ) للجولتين 10 و11 في الموسم السادس ولفت انتباه فريق نيو 33 في فورمولا إي إي بأدائه الرائع.- بويمي وأوليفر رولاندكشفت شركة نيسان إي.دامس احتفاظها بتشكيلة سائقيها للموسم الثالث على التوالي، بوجود الثنائي سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند مجدداً للعلامة اليابانية، وكان بويمي قد حقق الفوز في (6) مباريات متتالية في تصفيات Super Pole في الموسم السادس، مع إحرازه أفضل نتيجة في المركز الثاني ببرلين، حين أنهى السباق بفارق ثلاث نقاط فقط عن ستوفيل فاندورن، صاحب المركز الثاني ( متسابق فريق مرسيدس بنز إي كيو)، ليحتل خلالها المركز الرابع في ترتيب السائقين، أما رولاند يعدّ أحد السائقين الأكثر خبرة ونجاحاً في تاريخ البطولة حيث حقق أكبر عدد انتصارات منذ انطلاق البطولة عام 2014.- البطل سام بيردسينضم سام بيرد الفائز بعدة سباقات خلال مواسم بطولة «فورمولا إي» الماضية، إلى فريق باناسونيك جاغوار ريسينغ في الموسم السابع بعد مغادرته فريق إينفيجين فيرجين ريسينغ في نهاية الموسم، ويعدّ السائق سام بيرد البالغ من العمر 33 عاماً من بين نخبة مميزة من السائقين الذين شاركوا في جميع سباقات فورمولا إي منذ بدايتها عام 2014. ويملك في سجله 9 انتصارات، من بينها تشمل الجولة الأولى من سباق فورمولا إي الدرعية في موسم 2018/2019، بالإضافة إلى 18 منصة، وخمسة مراكز أولية وخمس لفات أسرع، بينما المتسابق النيوزيلندي ميتش إيفانز يتطلع لإكمال أدائه القوي الذي أظهره خلال الموسم السادس من بطولة فورمولا إي.- باسكال ويرلينيوجد باسكال وزميله يرلين على رأس فريق (تاغ هوير بورش الألمانية)، حيث سينضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى أندريه لوتيرير في الموسم السابع من السباق الدولي الكبير، وشارك ويرلين في 17 سباقاً في فورمولا إي حتى اللحظة، كما كان قد توج بالمركز الأول في مشاركته الأولى قبل عدة مواسم، واحتل المركز الثاني في سباق (سانتياغو إي-بريكس).- الصاعد نورمانينضم نورمان ناتو إلى إدواردو مورتارا في فريق روكيت فنتوري ريسينغ في الموسم السابع لعام 2020/21، حيث سيحلّ اللاعب مكان أسطورة رياضة السيارات البرازيلي فيليبي ماسا، واحتل ناتو مؤخراً المركز الثالث في بطولة لومان الأوروبية، 2018 وبطولة الاتحاد الدولي للسيارات 2019/20، وحصل على المركز الثاني في سباق لو مان 24 ساعة المرموق، ويصادف هذا العام السنة الرابعة لإيدو مورتارا مع فرقه، وكان أبرز إنجازه عندما توج كبطل السباق في هونغ كونغ عام 2019.