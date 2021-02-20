نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم، حفل سباق «كأس السعودية» في نسخته الثانية الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.وعقب أن أخذ ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسية عزف السلام الملكي.بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.وبعد نهاية السباق توجه ولي العهد إلى منصة التسليم، مقدما التهنئة للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل مالك الجواد «مشرف» حيث رفع كأس السعودية فائزا بالسباق.كما قدم ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد جون جوسدن والخيال ديفيد ايجن اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.ثم غادر ولي العهد مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة.حضر حفل سباق «كأس السعودية»، كل من: الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.كما حضر الحفل من مملكة البحرين الشقيقة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ورئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية وعدد من ملاك الخيل المشاركة.