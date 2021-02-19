يسعى فريق الهلال لحسم لقب دوري كرة الطائرة الممتاز لصالحه عندما يلتقي غداً السبت فريق الترجي ضمن مباريات الجولة 21 من المسابقة، إذ يدخل الهلال المواجهة وهو متصدر الدوري بـ 59 نقطة، بينما يدخل الترجي المباراة وفي رصيده 40 نقطة وهو في المركز الرابع، وسيقود اللقاء الذي يقام على صالة نادي الهلال سعد اليحيوي حكماً أول، ورائد مطر حكماً ثانياً، وعبدالعزيز الرميحي مسجلاً.وفي جدة يلتقي الاتحاد صاحب المركز الثالث بـ 46 نقطة مع الأهلي صاحب المركز الثاني بـ 55 نقطة وذلك على صالة وزارة الرياضة، يقود اللقاء محمد الحناكي حكماً أول، ومتعب السعيد حكماً ثانياً، وهاني سنان مسجلاً.ويلاقي الابتسام نظيره الفيصلي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويقود اللقاء منصور القحطاني حكماً أول، وعبداللطيف العتيق حكماً ثانياً، وعلي المدرهم مسجلاً.ويحل ضمك ضيفاً على الوحدة على صالة نادي الوحدة بالشرائع بمكة المكرمة، ويقود اللقاء أمين الطريفي حكماً أول ومحمد الثنيان حكماً ثانياً وخالد عالم مسجلاً. وفي الجولة نفسها فاز الخليج على النصر 3/2 والموج على السلام 3/2.