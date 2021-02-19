زار السفير زياد العطية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مقر نادي «أدو دين هاغ» الهولندي أحد أندية الدوري الهولندي الممتاز، وكان في استقباله المدير التنفيذي بالنادي محمد حمدي واللاعب الدولي السابق أسامة هوساوي، وتجول السفير في أرجاء النادي وتعرف على إنجازاته واطلع عن الآلية الإدارية المتبعة لديهم، وفي نهاية الزيارة قدم المدير التنفيذي هدية عبارة عن قميص النادي باسم سعادة السفير، وتأتي هذه الزيارة دعماً من سعادة السفير لابن الوطن أسامة هوساوي الذي يخوض فترة معايشة في النادي الهولندي.من جانبه، عبر هوساوي عن سعادته بالزيارة واصفاً أياها بأنها تمثل الكثير له على المستوى الشخصي، وتعكس مدى الاهتمام الكبير من سفارة خادم الحرمين الشريفين لأبناء الوطن.