أنهى نادي الفتح الرياضي ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية مساء أمس الخميس دورة التأهيل لاختبار القدرات الخاصة بلاعبي الفئات السنية في كافة الألعاب بالنادي للصفين الثاني والثالث بالمرحلة الثانوية، قدمها الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيد، واستمرت على مدى 4 أيام من الـ14 وحتى الـ19 من شهر فبراير لعام 2021 بقاعة المؤتمرات وسط تفاعل من قبل المشاركين.من جهته قال مدير المسؤولية الاجتماعية بالنادي الأستاذ عمر بن أحمد الحسن إن هذه الدورة وغيرها من الدورات التي تصب في مصلحة لاعبي الفئات السنية هي من مسؤوليتنا تجاههم من أجل تطوير مهاراتهم العلمية وتأهيلهم لاختبارات القدرات والتحصيلي، وتعتبر من أهم ركائز القبول بالجامعات.وفي نهاية الدورة قدم رئيس مجلس الإدارة المهندس سعد العفالق شهادة شكر وتقدير لمقدم الدورة الدكتور «بن عبيد» متمنياً له وللاعبين المشاركين التوفيق والسداد.