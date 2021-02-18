قلب فريق الاتحاد تأخره لفوز مستحق على مضيفه التعاون بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء هدفاً مبكراً للتعاون عن طريق محترفه عبدالله ساني (د: 16)، ومع بداية الشوط الثاني أدرك الاتحاد التعادل عن طريق هدافه البرازيلي رومارينهو (د: 49)، ومن ثم أضاف حمد آل منصور هدف الاتحاد الثاني بعد تسديدة قوية ارتدت من القائم لترتطم بأقدام الحارس انجوس كاسيو وتسكن الشباك التعاونية كهدف ثان للاتحاد (د: 68)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد على التعاون بهدفين لهدف.وبذلك يحقق الاتحاد الثامن في الدوري ويصل إلى النقطة 32 محتفظاً على مركزه الرابع ويقلص الفارق النقطي بينه وبين المتصدر الشباب إلى ست نقاط، فيما تلقى التعاون الخسارة السادسة ليتجمد رصيده عند 25 نقطة وفي المركز الثامن.