تجاوز فريق الفيصلي ضيفه ضمك بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز هدفي الفيصلي كل من رومايان امالفينتو (د: 12)، جوليو تفاريس (د: 28)، وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي فوزه الخامس ويصل إلى النقطة 23 ويصعد للمركز الثاني عشر، فيما تلقى ضمك خسارته الحادية عشرة وتجمد رصيده عند النقطة 16 وفي المركز الخامس عشر.