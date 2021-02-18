أعلنت إدارة نادي النصر انطلاق حملة جديدة بعنوان «جينا يا نصر» للانطلاق نحو طريق جديد بدعم الجمهور النصراوي من خلال جوال النصر، إذ أصدرت إدارة الاتصال والإعلام بالنادي بيانا وقالت فيه: «في ظل وجود الحوكمة والضبط المالي لنادي النصر بإشراف وزارة الرياضة وبالتعاون مع شركة (IDEX) التي من خلالها ستقوم الشركة بالربط بين النادي وكافة شركات الاتصالات لتنفيذ أعمال الدعم المالي من قبل الجماهير وستكون هناك مراقبة من الإدارة المالية بالنادي للتدفقات المالية الواردة عبر منصة خاصة يتم فيها تحديث البيانات بشكل يومي، كما ستصدر تقارير مالية شهرية يتم من خلالها الإعلان في حساب النادي عن إجمالي مبلغ الدعم من مشغلي الشبكات إضافة الى إصدار تقارير سنوية يتم الإعلان عنها في الجمعية العمومية العادية».ومن جانبه، علق الرئيس التنفيذي عبدالله الدخيل عبر حسابه الشخصي بتويتر وقال: «جماهير الشمس الغالية نسعد اليوم بتشكيل آفاق من التواصل بين العاشق ومعشوقه الأصفر البراق إيماناً بالوفاء الذي تعلمناه من جماهير النصر برنامج ⁧‫#جينا_يا نصر⁩ هو استكمال لسلسلة من البرامج التطويرية لنادي النصر لما فيه دعم لرياضة هذا الوطن الغالي» وأضاف: «نحن في نادي النصر قد اعتدنا الشفافية مع جمهورنا الأبي فالأسرة الواحدة تتحد دوماً للمُضي قُدماً نحو الإنجازات التي خُلق لها النصر وهو أساسها جميعنا متكاتفون في السراء والضراء لخدمة العالمي لنتشارك الأفراح شامخين كما هو شموخ شعار الجزيرة في قلوبنا ‏«أقبلنا إليك عشقاً و دعماً» وزاد: «الأهداف هي مواكبة رؤية المملكة 2030 في مجال النهضة بالرياضة».