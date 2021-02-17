حقق فريق الباطن فوزاً مهماً على مضيفه أبها بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة ١٩ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدفا الباطن عن طريق فابيو أبرو (د: ٢٦)، راكان الشملان (د: ٥٠)، فيما جاء هدف أبها الوحيد عن طريق كارلوس ستراندبيرج (د: ٣٩)، وبهذه النتيجة يصل الباطن للنقطة ٢٣ وفي المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد أبها عند ٢٤ نقطة وفي المركز العاشر.